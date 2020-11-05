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KADEM Samsun Gençlik Korona virüsle mücadelede sahada

SAMSUN HABERLERİ  | 05.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bünyesinde çalışmalar yürüten Genç KADEM Genel Merkezi ve 49 il temsilciliğinden genç gönüllüleri ile sahada Korona virüsten korunma amaçlı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.Türkiye çapında 49 İl temsilciliğinde KADEM ‘in genç gönüllüleri sahada halkı bilgilendirdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bünyesinde çalışmalar yürüten Genç KADEM Genel Merkezi ve 49 il temsilciliğinden genç gönüllüleri ile sahada Korona virüsten korunma amaçlı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.
Türkiye çapında 49 İl temsilciliğinde KADEM ‘in genç gönüllüleri sahada halkı bilgilendirdi. Maske, dezenfektan ve sabundan oluşan hijyen kitlerini dağıttı.
KADEM Samsun temsilcisi Meral Kıvırcı, “Tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de salgınla mücadelesi Mart 2019 ‘dan itibaren devam ediyor. Küresel salgınla mücadelenin belli kuralları var, Öncelikle hijyen, maske ve mesafe. Bu hayati üçlüyü hayatımızın bir parçası haline getirmiş olmalıyız. Salgınla mücadelede farkındalık ve bilgi çok önem arz ediyor. Kış aylarına girdiğimiz bu dönemde kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmemiz gerekecek. Mesafe ve maske bu durumda ciddi önem taşıyor. Temizlik ve hijyen olmazsa olmazımız. KADEM’in sosyal sorumluluk çalışmaları pandemi döneminde çok faydalı. Genel merkezimiz ve 49 il temsilciliğimizde Korona virüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla, korona virüs tedbirleri çerçevesinde genç kardeşlerimizle sahadaydık. Korona virüs ile ilgili sorular sorduk, halkımızın bilinç düzeyi bu anlamda oldukça iyi ve tedbirlere genellikle uyduklarını gözlemledik. Alacağımız tedbirlerle küresel salgınla mücadelemizde başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz " dedi.

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