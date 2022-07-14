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KADEM'den "Söz Konusu Vatansa!" kampanyası

14.07.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADEM'den "Söz Konusu Vatansa!" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 15 Temmuz darbe girişimi gecesi mücadele eden vatandaşların vatan söz konusu olduğunda neler yapabildiklerinden yola çıkarak, "Söz Konusu Vatansa!" adlı bir kampanya başlattı.

KADEM'den yapılan açıklamada, mecra olarak sosyal medyanın seçildiği belirtilerek, kampanya ile o gece Türkiye'nin kaderini değiştiren direnişin, günlük hayatta kullanılan eşyanın sıra dışı dönüşümleri üzerinden ortaya konulduğu ifade edildi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanacak 4 video halinde planlanan kampanyayla Türk ve dünya kamuoyu ve özellikle 15-23 yaş grubu gençlerin hedeflendiği bilgisi verildi.

O gece tişörtle bir tankın egzoz borusunun tıkanması, Akıncı Üssü yakınında köylülerin saman balyaları ve lastik yakarak uçakların görüş alanını dumanla kaplaması, Google arama motorunda 'Tank nasıl durdurulur?' sorusunun aratılması ve cep telefonuyla darbenin önlenmesi gibi örneklerin, verilen mücadelenin unutulmaz anları olduğu vurgulandı.

Günlük hayatta kullanılan kıyafetler, nesneler ve objelerin, söz konusu vatanı savunmak olduğunda o gece bir silah ve direniş malzemesine dönüştüğü ifade edilen açıklamada, "Söz Konusu Vatansa!" kampanyasıyla bu kez 15 Temmuz direnişinin farklı bir perspektifle yeniden canlandırıldığı belirtildi.

KADEM geçen yıl da 15 Temmuz hafızasını yeniden canlandırmak, o gecenin tanıklarına ulaşmak, Türk halkının o geceki hissiyatını kayıt altına almak amacıyla Türkiye'nin 81 ilini kapsayan "Biz81'iz" isimli kampanyayı hayata geçirmişti.

Proje kapsamında 81 ilden toplam 5 bin 699 kişinin o gece yaşadıkları kendi anlatımlarıyla kayıt altına alınarak, Türkiye'nin 15 Temmuz'a ilişkin en büyük video röportaj arşivi oluşturuldu.

Projede elde edilen videolar, Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ndeki kiosklarda izlenmek üzere 15 Temmuz Derneği ile varılan anlaşma çerçevesinde hibe edildi.

Video arşiv ayrıca gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaşması amacıyla Millet Kütüphanesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi kadem

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

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Sabah
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İkindi
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