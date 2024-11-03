"Kademeli ayrıldık" demişti! Nilperi Şahinkaya ayrılıktan sonra o oyuncuyla yakınlaşmış

"Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Kiraz Mevsimi", "Bu Şehir Arkandan Gelecek", "Yasak Elma", "Aynen Aynen" ve "Erşan Kuneri" gibi projelerde boy gösteren Nilperi Şahinkaya özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Nilperi Şahinkaya ile heykeltraş Emre Yusufi, uzun yıllardır aşk yaşıyordu.

"İKİ TARAFIN KABULLENDİĞİ AYRILIK"

Beş yıllık sevgilisi heykeltraş Emre Yusufi’den üç hafta önce ayrılan Nilperi Şahinkaya ilginç bir açıklama yapmıştı. Nilperi Şahinkaya ise ayrılık kararıyla ilgili "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli… Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılarak... İki tarafından kabullendiği bir ayrılık türü efendim" ifadelerini kullanmıştı.

10Haber'den Müge Dağıştanlı'nın iddiasına göre; oyuncunun meslektaşı Fırat Çelik’le birlikte olduğu konuşuluyor.

İkili ‘Gelin Takımı’nın setinde yakınlaşmış. Fırat Çelik’in son günlerde sık sık Nilperi Şahinkaya’nın evinin yakınlarında görülmesi de dikkat çekici.