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KADEM'in "Gölge/Shade" video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde

30.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADEM'in "Gölge/Shade" video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından gerçekleştirilen "Gölge/Shade" video art projesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera Cercle D'Orient'te sanatseverlerle buluşacak.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin eşitlik, adalet ve sorumluluk kavramlarını toplumsal normlar üzerinden değil doğrudan insan yüzleri üzerinden yorumladığı "Gölge/Shade" çalışması, KADEM Sanat çatısı altında sanatseverlere sunulacak.

Cebeci'nin çalışmasında, insan portreleri dijital ortama aktarılarak bölünüyor ve aynı yüzün tamamlayan yarısı olmadığı takdirde farklı bir yüz olarak algılanabileceği vurgulanıyor. Alın ve dudak hizalarından bölünen yüzlerin, beraberken bir bütünlük oluştururken, iki cepheye bölündüğünde farklı duygu ve duruşları yansıtmasına işaret ediliyor. Yarım yüzlerle izleyicinin bütünlük hissinin parçalanmasını hedefleyen fotoğraflar, klasik algısal sergilerin ötesinde zihinsel bir pratiğe dönüşüyor.

İzleyicilere eşitlik ve aynılık gibi kavramları sorgularken farklı bir deneyim yaşatacak olan çalışma, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yarından itibaren 23 Ekim'e kadar Grand Pera Cercle D'Orient'te görülebilecek.

Hilal Büşra Cebeci, video art çalışmasıyla ilgili "İzleyicinin gözlerini dışa kapayıp içlerindeki 'ben'e dönüş çağrısı yapıyor. Aynı zamanda izleyicileri, hasar almış hak ve adalet kavramlarını kalıplaşmış tüm patolojilerden arındırıp temiz bir zihinle yeniden okumaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

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