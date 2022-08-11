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KADEM'in İnovasyonda Kadın 2022 Projesi'ne başvurular başladı

11.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADEM'in İnovasyonda Kadın 2022 Projesi'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği İnovasyonda Kadın 2022 Projesi'ne başvurular başladı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, İnovasyonda Kadın Projesi'nin bu döneminde, İstanbul Kalkınma Ajansının Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Üsküdar Belediyesi, Yıldız Teknopark, İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ortaklığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştirakleri ve KOSGEB destekleriyle girişimci kadınlar fikirlerini ticari teşebbüse dönüştürmek için yarışacak.

Kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak hedefiyle düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi kapsamında seçilecek 30 girişimci, kampa katılmaya hak kazanacak ve bunlardan 6'sı finale adını yazdıracak.

İnovasyonda Kadın 2022 Projesi kapsamında düzenlenecek kampta adaylara, çevrim içi platform ve 5 bin girişimciden fazla üyesi olan ekosisteme katılma imkanı sunulacak. Girişimci adaylarına kampta aynı zamanda açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, unicorn (1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan) girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkanı sağlanacak.

Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ve dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da tanınacağı kamp süresince finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı da tanınacak.

Kamp sonunda 30 katılımcı arasından hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı proje ödül sahibi olacak.

- Finale kalan girişimcilere toplam 300 bin lira ödül ve tohum yatırım desteği verilecek

Projenin bu yılki ön kuluçka ödülü birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira olarak belirlendi. Kuluçka ödül miktarı ise ilk üç girişimciye tohum yatırım desteği olarak kararlaştırıldı.

2015 yılından bu yana düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi'ne şimdiye kadar 1900 kadın girişimci başvurdu. Bunlardan 174'ü kamplara seçilerek eğitimler aldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifikasını alan 30 kadın girişimciden 13'ü proje sonunda kendi şirketini kurdu.

Kadın girişimcilere iş fikirlerini, katma değeri yüksek, nitelikli istihdam yaratabilecekleri teşebbüslere dönüştürme fırsatı tanıyan bu projeye 2 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

NTV, Kanal 7 ve Turkuvaz Medya gruplarının medya sponsorluğu desteği verdiği projenin başvuru şartları hakkında "www.inovasyondakadin.org" adresinden ayrıntılı bilgi alınabiliyor.

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