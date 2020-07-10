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Kadıköy Belediyesi 2019 faaliyet raporu kabul edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 15:35 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin ve çalışmaların yer aldığı ‘Kadıköy Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu’ oy çokluğuyla kabul edildi.Kozyatağı’nda bulunan Kadıköy Belediye Meclisi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bir yıllık görev süresi içerisinde hayata geçirdikleri projeleri anlatarak, tamamlanan ancak korona süreci nedeniyle faaliyete geçirilemeyen Sinematek/Sinema Evi, Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi, Suadiye Çocuk Yuvası, ve Alan Tiyatro hakkında bilgi verdi.

Kadıköy’de bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin ve çalışmaların yer aldığı ‘Kadıköy Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu’ oy çokluğuyla kabul edildi.
Kozyatağı’nda bulunan Kadıköy Belediye Meclisi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bir yıllık görev süresi içerisinde hayata geçirdikleri projeleri anlatarak, tamamlanan ancak korona süreci nedeniyle faaliyete geçirilemeyen Sinematek/Sinema Evi, Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi, Suadiye Çocuk Yuvası, ve Alan Tiyatro hakkında bilgi verdi. Başkan Odabaşı pandemi sürecinde belediyenin sosyal hizmet, temizlik ve hijyen çalışmalarına yönelik yapılanları da anlattı. Koronavirüs salgınına yönelik önlemler eşliğinde gerçekleşen meclis oturumu öncesinde meclis üyelerinin ateşi ölçüldü, üyeler toplantıda sosyal mesafe kurallarını gözeterek oturdu.
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Kadıköy’de kentsel dönüşümün yıpratıcılığını gidermek için hızlanan altyapı ve tadilat çalışmalarına değinerek, çalışmalarda kent estetiği, yaya alanlarının genişletilmesi, kamusal alanların arttırılması ve engelsiz ulaşım ilkelerini gözettiklerini vurguladı. 1 yıllık faaliyetler hakkında bilgi veren Odabaşı, pandemi nedeniyle açılışları geciken Sinematek/Sinema Evi, Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi, Suadiye Çocuk Yuvası, ve Alan Tiyatro’nun da kısa sürede hayata geçirileceğini duyurdu. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı “Kadıköy halkına geçmişte verdiğimiz hizmetlerin daha iyisini, çoğunu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada Kadıköy Belediyesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

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