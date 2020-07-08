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Kadıköy Belediyesi kapılarını aşka açıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.07.2020 16:26 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediyesi, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen, sosyal mesafe kuralları nedeniyle hayallerindeki töreni yapamayan, uygun salon bulmakta zorlanan çiftler için belediyenin bahçesini nikahlara açtı.Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’ndeki yoğunluk nedeni ile bahçede nikah törenini seçmek durumunda kalan çiftlere sürpriz hazırladı.

Kadıköy Belediyesi, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen, sosyal mesafe kuralları nedeniyle hayallerindeki töreni yapamayan, uygun salon bulmakta zorlanan çiftler için belediyenin bahçesini nikahlara açtı.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’ndeki yoğunluk nedeni ile bahçede nikah törenini seçmek durumunda kalan çiftlere sürpriz hazırladı. Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında Kadıköy’de nikahlar 2 şahit ve birinci dereceden yakınların katılımı ile törensiz olarak kıyılıyordu. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan belediye binasının bahçesi törenlere uygun olarak düzenlendi. Belediyeye daha önce evlilik başvurusu yaparak gün alan çiftlerin bir kısmının törenleri belediye bahçesine taşındı. Nikah törenleri için yeniden düzenlenen bahçeye nikah masası, tak, sandalyeler ve güneşlikler yerleştirildi. Sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Özel olarak süslenen belediye bahçesinde hafta sonları birer saatlik aralıklarla nikah kıyılacak. Törenlere 150 kişilik davetli kabul edilebilecek.

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