YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy Belediyesi’nde grev sona erdi

Kadıköy Belediyesi’nde grev sona erdi

18.02.2021 13:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona erdi.Kadıköy Belediyesi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada;Kamuoyuna önemli açıklamaKadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir.

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona erdi.

Kadıköy Belediyesi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada;
Kamuoyuna önemli açıklama
Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir. İmzalanan sözleşmeyle, Kadıköy Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:23
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Kovid-19 salgınında e-ticaret ekonomi için can simidi oldu

Kovid-19 salgınında e-ticaret ekonomi için can simidi oldu

Kovid-19 salgınında e-ticaret ekonomi için can simidi oldu

Kovid-19 salgınında e-ticaret ekonomi için can simidi oldu

Akbank, ihracatçıları desteklemeye "İhracatçının Gücü Paketi" ile devam ediyor

Akbank, ihracatçıları desteklemeye "İhracatçının Gücü Paketi" ile devam ediyor

"Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ adlı çalışma kitaplaştırıldı

"Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ adlı çalışma kitaplaştırıldı

"Yeniden Kariyerim CarrefourSA" dijital seminerinde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı

"Yeniden Kariyerim CarrefourSA" dijital seminerinde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.