Kadıköy'de protesto korkusu! Gaziantep FK maçında...

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ GELEBİLİR

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından taraftarı önüne çıkacak. Bu sonuçla zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe’de, Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada tribünlerin tepkisi merak konusu.

11 MAÇI DA KAZANDI

Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 11 resmi maçın tamamını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Bu karşılaşmalarda 8 lig ve 3 Türkiye Kupası galibiyeti elde eden sarı-lacivertliler, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.