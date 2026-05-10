Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'un 'çöp kovası' göndermesine yanıt!

Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Uğurcan Çakır, maç sonunda yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

TRABZONSPOR ÇÖP KOVASI YANINA ELDİVEN KOYMUŞTU

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrıldığı günün ertesi paylaşım yapan bordo-mavililer, kaleci eldivenini çöp kovasının yanına koyarak göndermede bulunmuştu.

UĞURCAN CEVAP VERDİ! KUPA YANINDA ELDİVEN

Maç sonu yaptığı paylaşımda Süper Lig kupasının yanına eldivenlerini koyan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yanıt verdi. Uğurcan Çakır ayrıca, "Çok fazla konuşulacak şey var, zamanı geldiğinde konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.