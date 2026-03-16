Kadıköy'deki tarihi zirvenin detayları sızdı! Sadettin Saran hesap sordu, Tedesco'dan flaş itiraf

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de yer yerinden oynuyor! Başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco'yu acil koduyla kulübe çağırdığı o kritik zirvenin detayları ortaya çıktı. Sahadaki ruhsuz futbola ve kadro tercihlerine isyan eden Başkan Saran'ın, İtalyan hocaya "Asensio neden yedek? Musaba'yı neden oynatmıyorsun?" diyerek sert bir dille hesap sorduğu ortaya çıktı.

Emre Şen

Şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan ve 25 maçlık yenilmezlik serisini lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında bırakan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Maçın hemen ardından yönetimi olağanüstü toplayan ve teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'i kulübe çağıran Başkan Sadettin Saran'ın, kapalı kapılar ardında yaptığı o kritik görüşmenin detayları netleşti.

BAŞKAN SARAN'DAN SAHA İÇİNE NET MÜDAHALE!

Kadıköy deki tarihi zirvenin detayları sızdı! Sadettin Saran hesap sordu, Tedesco dan flaş itiraf 1

A Spor'un paylaştığı ve kulislere bomba gibi düşen bilgilere göre; Başkan Sadettin Saran toplantıda ipleri tamamen eline aldı. Formsuzluğuyla dikkat çeken Tedesco'nun oyuncu tercihlerini anlamakta zorlandıklarını belirten Saran, yıldız isimler üzerinden doğrudan hesap sordu.

Başkan Saran'ın İtalyan hocaya, "Son haftalardaki kadro tercihlerini gerçekten anlayamıyoruz. Marco Asensio gibi bir yıldız yedek kulübesinde bekliyor, Musaba'yı ısrarla oynatmıyorsun ve Kerem gibi etkili bir ismi çok erken oyundan alıyorsun. Bu kararların mantığı nedir?" diyerek sert bir çıkış yaptığı öğrenildi.

TEDESCO HATASINI KABUL ETTİ: "FABRİKA AYARLARINA DÖNECEĞİZ"

Kadıköy deki tarihi zirvenin detayları sızdı! Sadettin Saran hesap sordu, Tedesco dan flaş itiraf 2

Eleştiri oklarının ve istifa baskılarının tam merkezinde yer alan Domenico Tedesco'nun ise bu sert uyarılar karşısında savunmaya geçmek yerine hatalarını kabul ettiği bildirildi.

Kredisi tükenmek üzere olan İtalyan çalıştırıcının, Başkan Saran'a; "Eleştirilerinizde haklısınız. Takım olarak son haftalarda kimliğimizden uzaklaştık. Fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Bu durumu en kısa sürede düzelteceğim" diyerek toparlanma sözü verdiği ve şimdilik görevde kaldığı ifade edildi.

Tedesco'nun önümüzdeki ilk lig maçında Asensio ve Musaba gibi isimleri ilk 11'e monte ederek radikal bir değişime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
