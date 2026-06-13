SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman ismi ön plana çıkarken, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'den dikkat çeken bir iddia geldi. Tezel, Başkan Aziz Yıldırım'ın asıl hedefinin Vincenzo Montella olduğunu öne sürdü.

Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir Aykut Kocaman'ın göreve getirileceği konuşulurken, gazeteci Mevlüt Tezel, sarı-lacivertli kulübün asıl hedefinin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğunu ileri sürdü.

"TEKRAR YAZIYORUM: MONTELLA OLACAK!"

Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak" 1

Köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Tezel, haftalardır Aykut Kocaman isminin gündemde tutulduğunu ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın farklı düşündüğünü savundu. Tecrübeli gazeteci, aldığı bilgilerin Montella'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı yönünde olduğunu belirtti.

Tezel'in "Haftalardır Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağı, hatta yardımcıları bile söylendi, yazıldı.
Bu köşeyi takip edenler Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Vincenzo Montella olma ihtimalinin olduğunu okumuştur.
Bunu yazılı basında ilk yazan benim. Benim inancım ve aldığım duyumlar Aziz Başkan'ın Montella'yı istediği yönünde. Montella defalarca "Şu an tek düşüncem A Milli Takımı ve Dünya Kupası" dedi. Ama aynı Montella, "Bir teknik adam olarak ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz, bu bir gerçek" diyerek kulüp takımı çalıştırmaya tamamen kapıyı kapatmadı.

Bence gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo var:

Montella, Milli Takım'la en azından çeyrek finale çıkarsa TFF ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesi devam eder. Ancak Avrupa'dan ya da Türkiye'den büyük teklifler gelirse, sözleşmenin tazminat koşullarına bakılır! Herkes gibi ben de aklıma getirmek istemiyorum, lakin Milli Takım'ın olası bir başarısızlığında şartlar değişir! TFF bırakmak istemese bile Montella kulüp çalıştırmayı daha çok isteyebilir! Aykut Kocaman'ı başarılı bir teknik direktör olarak görsem de altı yıl hiçbir takımı çalıştırmayıp, Fenerbahçe'yi beklemesini hem kolaycılık hem de kendi kariyerine yapılmış büyük hata olarak görüyorum.
Bence Aziz Başkan, Montella'yı istiyor ve sabırla bekliyor." yazısı gündeme oturdu.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak" 2

Önceki günlerde Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin ardından Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yayımlamış ve henüz hiçbir teknik direktörle anlaşma yapılmadığını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası teknik direktörlük yarışının yeniden şekillendiği yorumları yapılmaya başlandı.

MONTELLA KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak" 3

A Milli Takım'ın başında Dünya Kupası'na hazırlanan Vincenzo Montella, son dönemde yaptığı açıklamalarda önceliğinin milli takım olduğunu vurgulasa da kulüp futboluna dönüş ihtimalini tamamen reddetmedi. İtalyan teknik adamın, "Bir teknik direktör olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz" sözleri dikkat çekmişti.

DÜNYA KUPASI SONRASI KRİTİK SÜREÇ

Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak" 4

İddialara göre Montella'nın geleceğini Dünya Kupası performansı belirleyebilir. A Milli Takım'ın turnuvada başarılı olması halinde deneyimli çalıştırıcının Türkiye Futbol Federasyonu ile devam etmesi beklenirken, olası büyük kulüp tekliflerinin dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor.

KOCAMAN BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak" 5

Öte yandan Fenerbahçe camiasında Aykut Kocaman ismi de güçlü şekilde gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak yönetimin henüz nihai kararını vermemesi nedeniyle teknik direktör belirsizliği sürerken, Montella iddiası sarı-lacivertli taraftarlar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Aziz Yıldırım devreye girdiFenerbahçe'den yerli operasyonu! Aziz Yıldırım devreye girdi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa’yı 3-0 mağlup ettiA Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa’yı 3-0 mağlup etti
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Aykut Kocaman Vincenzo Montella fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.