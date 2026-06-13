Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! "Tekrar yazıyorum! Montella olacak"

Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir Aykut Kocaman'ın göreve getirileceği konuşulurken, gazeteci Mevlüt Tezel, sarı-lacivertli kulübün asıl hedefinin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğunu ileri sürdü.

"TEKRAR YAZIYORUM: MONTELLA OLACAK!"

Köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Tezel, haftalardır Aykut Kocaman isminin gündemde tutulduğunu ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın farklı düşündüğünü savundu. Tecrübeli gazeteci, aldığı bilgilerin Montella'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı yönünde olduğunu belirtti.

Tezel'in "Haftalardır Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağı, hatta yardımcıları bile söylendi, yazıldı.

Bu köşeyi takip edenler Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Vincenzo Montella olma ihtimalinin olduğunu okumuştur.

Bunu yazılı basında ilk yazan benim. Benim inancım ve aldığım duyumlar Aziz Başkan'ın Montella'yı istediği yönünde. Montella defalarca "Şu an tek düşüncem A Milli Takımı ve Dünya Kupası" dedi. Ama aynı Montella, "Bir teknik adam olarak ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz, bu bir gerçek" diyerek kulüp takımı çalıştırmaya tamamen kapıyı kapatmadı.

Bence gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo var:

Montella, Milli Takım'la en azından çeyrek finale çıkarsa TFF ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesi devam eder. Ancak Avrupa'dan ya da Türkiye'den büyük teklifler gelirse, sözleşmenin tazminat koşullarına bakılır! Herkes gibi ben de aklıma getirmek istemiyorum, lakin Milli Takım'ın olası bir başarısızlığında şartlar değişir! TFF bırakmak istemese bile Montella kulüp çalıştırmayı daha çok isteyebilir! Aykut Kocaman'ı başarılı bir teknik direktör olarak görsem de altı yıl hiçbir takımı çalıştırmayıp, Fenerbahçe'yi beklemesini hem kolaycılık hem de kendi kariyerine yapılmış büyük hata olarak görüyorum.

Bence Aziz Başkan, Montella'yı istiyor ve sabırla bekliyor." yazısı gündeme oturdu.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Önceki günlerde Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin ardından Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yayımlamış ve henüz hiçbir teknik direktörle anlaşma yapılmadığını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası teknik direktörlük yarışının yeniden şekillendiği yorumları yapılmaya başlandı.

MONTELLA KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

A Milli Takım'ın başında Dünya Kupası'na hazırlanan Vincenzo Montella, son dönemde yaptığı açıklamalarda önceliğinin milli takım olduğunu vurgulasa da kulüp futboluna dönüş ihtimalini tamamen reddetmedi. İtalyan teknik adamın, "Bir teknik direktör olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz" sözleri dikkat çekmişti.

DÜNYA KUPASI SONRASI KRİTİK SÜREÇ

İddialara göre Montella'nın geleceğini Dünya Kupası performansı belirleyebilir. A Milli Takım'ın turnuvada başarılı olması halinde deneyimli çalıştırıcının Türkiye Futbol Federasyonu ile devam etmesi beklenirken, olası büyük kulüp tekliflerinin dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor.

KOCAMAN BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan Fenerbahçe camiasında Aykut Kocaman ismi de güçlü şekilde gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak yönetimin henüz nihai kararını vermemesi nedeniyle teknik direktör belirsizliği sürerken, Montella iddiası sarı-lacivertli taraftarlar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.