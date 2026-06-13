Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Aziz Yıldırım devreye girdi

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gözler yeni sezon planlamasına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin ilk gündem maddelerinden biri teknik direktör olurken, transferde de önemli adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan için girişimlere başladı.

PAZARTESİ KRİTİK GÜN

Sarı-lacivertli kulüpte pazartesi günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı büyük önem taşıyor. Toplantıda yeni yönetim içerisindeki görev dağılımı yapılırken, teknik direktörlük koltuğu için belirlenen adaylar da son kez değerlendirilecek. Yönetimin kısa süre içerisinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

HEDEF ARDA OKAN

Teknik direktör konusunun yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'nin, altyapısından yetişen ve son dönemde Göztepe formasıyla çıkış yakalayan Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sağ bek bölgesinde forma giyen genç oyuncunun gelişimi yakından takip edilirken, İzmir temsilcisinin bonservis bedeli olarak yaklaşık 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

ÜMİT AKDAĞ DA TAKİPTE

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ. Savunma hattına yerli ve genç takviyeler yapmak isteyen yönetimin, iki oyuncu için de maliyet analizlerini sürdürdüğü belirtildi.

GENÇ VE YERLİ HAMLESİ

Yeni sezonda kadro yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de kendini kanıtlayan genç Türk futbolculara yöneldiği ifade ediliyor. Arda Okan Kurtulan ve Ümit Akdağ transferlerinin de bu stratejinin önemli parçaları arasında yer aldığı konuşuluyor.