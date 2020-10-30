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Kadıköy İzmir’in yaralarını sarmak için yola çıktı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.10.2020 22:31 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.BAK Kadıköy’ün 22 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, depremin duyulmasının ardından Kadıköy Belediyesi’nin Ataşehir’de bulunan Afet Çalışma Biriminde buluştu.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.
BAK Kadıköy’ün 22 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, depremin duyulmasının ardından Kadıköy Belediyesi’nin Ataşehir’de bulunan Afet Çalışma Biriminde buluştu. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri araçlara yükleyen ekip, 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola çıktı.

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