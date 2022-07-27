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Kadıköy önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

27.07.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Sığlık Şamandırası önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Kalamış Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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