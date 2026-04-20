Kadıköy stadyumu yanında çökme! Taraftar ayağa kalktı: Stat kontrol edilsin...

Cevdet Berker İşleyen

Kadıköy’de stadyum yanındaki inşaatta duvar çöktü, o anlar kameraya yansıdı. Taraftarlar sosyal medyada stat zemini için acil kontrol çağrısı yaptı.

Kadıköy’de, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu çevresinde yer alan bir inşaat alanında yaşanan çökme paniğe neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İNŞAAT ALANINDA BEKLENMEDİK ÇÖKME

Stadyumun hemen yanında bulunan inşaat sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle duvarın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan çökme anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvarın aniden çöktüğü ve büyük bir toprak kütlesinin aşağıya doğru kaydığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

"STAT KONTROL EDİLSİN"

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda taraftar, stadyumun zemin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Özellikle “stat zemini acilen kontrol edilsin” şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti.

