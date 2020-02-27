Kadıköy Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesinde ’Buluşmalar’

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri “Buluşmalar” başlığıyla her Çarşamba saat 18.00’de TESAK’ta.

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin Mart - Nisan ayı programı “Buluşmalar” başlığı altında her hafta Çarşamba saat 18.00’de TESAK’ta. İnsani bilimler, felsefe, edebiyat, sanat, alanlar arası karşılaştırma gibi konularda gerçekleşecek söyleşi dizisi ücretsiz katılıma açık.

“Buluşmalar” felsefeci, çevirmen Murat Erşen ve yazar, editör Mustafa Çevikdoğan’ın “Sondan Önce, Sondan Sonra: Edebiyatta ve Felsefede Dünyanın Sonu” konulu söyleşisiyle 4 Mart Çarşamba günü açılışını yapacak.

Mart programı

Her hafta Çarşamba günü iki konuşmacının katılacağı söyleşi dizisinin Mart programı Beliz Güçbilmez ve Onur Saylak’ın, “Tiyatro ve Sinema İlişkisine Bugünden Bakmak”; Tuğçe Isıyel ve Mustafa Avcı’nın, “Sessizlikten Gürültüye”; Seval Şahin ve Özgür Taburoğlu’nun “Tanpınar Okumaları: Talih ve Bilinçdışı” konu başlıklarıyla devam edecek.