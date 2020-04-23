YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu

Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde vatandaşlar balkonlardan, aynı anda gökyüzüne balonlar bıraktı ve Süreyya Operası’nda gerçekleşen “Yüzyılın Çocukları” konserini evlerinden online izlediler.
Kadıköy Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini gökyüzüne taşıdı. İlçenin 21 mahallesinde belediyenin bando ve müzik sistemli araçları sokakları şenlendirdi, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Kadıköylü çocuklar da balkon ve pencerelerinden bayrak ve balonları ile bu coşkuya ortak oldu. Saat 15.30’a gelindiğinde tüm mahallelerden aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Bayram coşkusunu evlere belediye bandosu taşıdı
Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan şenliğini ilçenin her mahallesine, sokağına taşıdı. Çocukların coşkuyu doyasıya yaşayabilmeleri için evlerin balkonları, camları adeta birer 23 Nisan köşesine dönüştü. Çocuklar evlerindeki malzemelerle balkonlarını, camlarını süsleyerek, yaptıkları resimleri camlarına yapıştırdı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bandolar, sevilen marş ve şarkılarla sokakları renklendirdi.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, balkonlarında bulunan vatandaşlara seslenerek, “Bugün burada bu şekilde kutlamak zorunda kaldık bayramımızı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Daha nice 100 yıllarda, Kadıköylülerle bu bayramı kutlamak dileğiyle” dedi.

Süreyya Operası’nda 23 Nisan konseri
Teknoloji ve internet sayesinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda özel bir konser düzenlendi. Online olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından 23 Nisan özel yayınında keman virtüözü Cihat Aşkın, bas bariton Burak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı anısına bestelenen, sözü Burak Bilgili’ye, bestesi Cihat Aşkın’a ait olan “Yüzyılın Çocukları” adlı marşı ilk kez icra etti. Marşın ardından sanatçılar; “Ankara’nın Taşına Bak”, “Manastır Türküsü”, “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” gibi sevilen eserleri de seslendirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:06
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Psikolog Rabia Laçin, Mutlu Evliliğin Sırlarını Anlattı

Psikolog Rabia Laçin, Mutlu Evliliğin Sırlarını Anlattı

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.