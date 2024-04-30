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Kadıköy'de 6 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında adli işlem başlatıldı

AA AA
30.04.2024 07:52
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Kadıköy'de 6 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında adli işlem başlatıldı

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kadıköy'de bugün akşam saatlerinde yaşanan olaya ilişkin Kutay, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, şunları kaydetti:

"6 yaşındaki kızım Fulya ile Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve 'Ey aşıkı dildade' okumaya başladı. "Lailahe illallah Muhammedurrasulullah" derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya 'Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum.' dedim. 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız.' dedi. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin."

Edinilen bilgilere göre, Kutay'ın polisi araması üzerine M.G. (73) isimli şüpheli kadın, işlemler için karakola götürülürken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından, Kutay hakkında ise "Hakaret" suçundan adli işlem başlatıldı.

Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen her iki isim, adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.

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