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Kadıköy’de abart egzoz ve hız denetimi: 104 bin 629 TL para cezası kesildi

24.08.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de gece saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirildi. 45 sürücüye ceza kesildi. 5 araç trafikten men edildi.

Kadıköy’de abart egzoz ve hız denetimi: 104 bin 629 TL para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 02.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edildi. Denetim sonucu toplamda 104 bin 629 TL para cezası kesildi. 5 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde ceza kesilen Yakup Karaca, "Ya kötü oldu bu işteydim şu an 6 bin lira ceza yedim biraz fazla, istemezdim ceza yemeği ama yapacak bir şey yok. Plakam olmadığı için yedim ceza, abim düşürmüş yeniden çıkarmaya zaman bulamadık. Kuryelik yapıyorum, motor babamın yapacak bir şey yok " dedi.

"BU ARACA ZATEN PLAKA TAKILMIYOR"

Trafik denetiminde ceza kesilen bir diğer sürücü Mert Akarsu, "Cezamızın bir anlamı yok. Bu araca zaten plaka takılmıyor, yine de ceza yazdılar. Sigortamızda yok süresi geçmiş, şimdi sigorta yaptıracağız. Yapacak bir şey devletimizin canı sağ olsun" dedi.

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