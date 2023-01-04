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  4. Kadıköy'de aynı araca 2 kez çarpan taksi sürücüsü gözaltına alındı

Kadıköy'de aynı araca 2 kez çarpan taksi sürücüsü gözaltına alındı

04.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de aynı araca 2 kez çarparak hasara neden olan ve 35'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 63 farklı suç kaydının olduğu tespit edilen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Bir ticari taksinin 30 Aralık 2022'de D-100 kara yolu Fikirtepe mevkisinde ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde aynı araca çarparak hasara sebebiyet vermesi nedeniyle Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Araçların seyir güzergahlarını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından inceleyen polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri taksinin sürücüsü R. Ş'yi (35) 3 Ocak'ta yakaladı.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin 35'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 63 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hırsız Kadıköy ticari taksi

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