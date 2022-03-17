YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

17.03.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Kadıköy D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki 34 SIR 97 plakalı otomobil, Kadıköy D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede, sürücü Demir'in ağır yaralı olduğu belirlendi.

Demir, tedavi altına alınmak üzere SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Demir'in aşırı hızla seyrettiği iddia edildi. Otomobilin motoru ise olay yerinden 200 metre ileride yol kenarında bulundu.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Trafik akışı, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
13:18
İkindi
16:39
Akşam
19:19
Yatsı
20:38
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Harvard’lı uzman iddialı konuştu! Beyin sağlığına...

Harvard’lı uzman iddialı konuştu! Beyin sağlığına...

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.