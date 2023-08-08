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Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücü ve arkadaşı ekiplere zorluk çıkardı

08.08.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan asayiş denetimlerinde Kadıköy’de de dört noktada denetim yapıldı.

Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücü ve arkadaşı ekiplere zorluk çıkardı

Durdurulan bir şirkete ait ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün arkadaşları yapılacak cezai işleme hakaretler yağdırarak direndi.

İstanbul Kadıköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye polis amirliği ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde dört noktada denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir şirkete ait ticari araç sürücüsü A. K.’nin yapılan testlerde 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A. K. hakkında cezai işlem uyguladı. Ardından alkollü sürücü gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezine götürüldü. Aynı ticari araç içerisinde bulunan arkadaşları E. F. ve E. C. F. ise şirkete ait ticari araçlarının bağlanıp çekici tarafından götürülmesine direnmeye çalıştı. Polis ekiplerini defalarca tehdit eden ve hakaretler yağdıran alkollü sürücünün arkadaşları "Sürüldüğünüz zaman anlarsınız", "Sizinle görüşeceğiz", "Sicil numaranızı verin" tehditlerinde bulundular. O sırada çekim yapan gazetecilere de hakaretler yağdıran ve çekim yapan muhabirleri çeken E. F. "Ben de sizi çekeceğim" diyerek görüntülerini aldı. E. C. F ve E. F. bulundukları ticari aracın çekilmesine engel oldukları için, polis ekiplerine mukavemet suçundan haklarında işlem yapılmak üzere Bostancı Polis Merkezine götürüldü. E. F.’nin gözaltına alınırken polis ekiplerine küfürler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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