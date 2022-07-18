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Kadıköy’de devrilen ağaç seyir halindeki aracın üzerine düştü

18.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de devrilen ağaç seyir halindeki aracın üzerine düştü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy’de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın üzerine düştüğü hafif ticari araçta hasar oluştu.

Erenköy Mahallesi Ömer Paşa Sokak’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, Barış Geyik’in kullandığı 34 ZU 7530 plakalı ilaç nakil aracının üzerine devrildi.

Sürücü Geyik, olayı yara almadan atlatırken itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı, motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı.

Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu.

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