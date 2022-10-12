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Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim

12.10.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim

Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de polis ekiplerince, eğlence mekanlarının girişlerinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetime, Özel Güvenlik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler de katıldı.

Denetimde, kapıda bulunan güvenlik görevlilerinin iş yeriyle anlaşmasının olup olmadığı, yetki belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Şartlara uygun olmayan iş yerlerinin sahiplerine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında adli işlem, güvenlik görevlilerine ise 3 ila 18 bin lira arasında değişen idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, polis ekipleri eğlence mekanlarında sigara yasağına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim

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