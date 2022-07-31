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Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

31.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılardan birinin 115, diğerinin ise 61 suç kaydı olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Temmuz'da emekli S.A.C'nin, Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi'ndeki evinden 60 bin dolar değerinde 2 saat, 16 bin dolar değerinde çeşitli ziynet eşyası ve küçük ebatta çelik kasa çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin 115 suç kaydı, 24 aranması ve 42 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ceylan Ç. (33) ile 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Esra U. (22) olduğu tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda Başakşehir'de yakalanan Ceylan Ç. ve Esra U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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