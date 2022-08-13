Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafif ticari araç ile motorlu kuryenin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Göztepe Mahallesi Bahariyeli Sokak'ta, Şinasi A. idaresindeki 34 BUS 449 plakalı ticari araç seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Mehmet F.G. idaresindeki 34 EEG 134 plakalı motorlu kurye, ticari aracın sağından geçmek istedi. Motorlu kurye, araca sürtmesinin etkisiyle kaldırıma devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralı Mehmet F.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz