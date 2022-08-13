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Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

13.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafif ticari araç ile motorlu kuryenin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Göztepe Mahallesi Bahariyeli Sokak'ta, Şinasi A. idaresindeki 34 BUS 449 plakalı ticari araç seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Mehmet F.G. idaresindeki 34 EEG 134 plakalı motorlu kurye, ticari aracın sağından geçmek istedi. Motorlu kurye, araca sürtmesinin etkisiyle kaldırıma devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralı Mehmet F.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy yaralı

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