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Kadıköy’de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanarak küle döndü

09.01.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kadıköy’de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanarak küle döndü

Konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 00.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Gedikli Sokak üzerinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm konteynere sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören inşaat işçileri dışarı kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy’de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanarak küle döndü

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