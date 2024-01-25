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  4. Kadıköy'de kaçak elektronik sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kadıköy'de kaçak elektronik sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA AA
25.01.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.

Yapılan çalışmaların devamında şüphelinin Kadıköy Göztepe Mahallesi'ndeki bir adresten kaçak elektronik sigaraları alıp başka adrese nakledeceği bilgisine ulaşan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreste yapılan aramada 1875 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likidi, 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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İstanbul elektronik sigara kaçak sigara

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