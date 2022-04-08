Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi Balıkçı Yunus Sokak'taki 4 katlı binanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

