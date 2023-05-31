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  4. Kadıköy’de kiralık otomobille makas atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza

Kadıköy’de kiralık otomobille makas atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza

31.05.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de kiralık otomobille makas atarak ilerleyen ve o anlara ait görüntüleri sosyal medyada ‘seanstayım, sonra konuşalım’ notuyla paylaşan sürücü, polis tarafından yakalandı.

Sürücüye toplamda 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.
Kadıköy ilçesi Çetin Emeç Bulvarı Suadiye mevkiinde 21 Mart tarihinde yaşanan olayda, yolda tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren T.K. isimli sürücü, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada ‘-Psikoloğa gidecektin, gittin mi? -Seanstayım hayatım, sonra konuşalım mı’ şeklinde diyalogların olduğu bir not ile paylaştı. T.K. hakkında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntülerde yer alan aracın 34 GJM 007 plakalı olduğu ve kiralık olduğu tespit edildi. T.K., ekiplerce yakalandı.

Sürücü T.K.’ye ’makas atmak’ maddesinden 4 bin 64 TL, ’müzik cihazlarını çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak’tan 436 TL, ’saygısızca araç kullanmak’tan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca T.K., hakkında ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesine istinaden adli işlem yapılması için Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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