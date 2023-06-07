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Kadıköy’de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki ağaca çarptı: 1 yaralı

07.06.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de lüks bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kadıköy’de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaza saat 02.00 sularında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CGL 300 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Çağla Aydoğan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.

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