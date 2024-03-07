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Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını

İHA İHA
07.03.2024 08:35
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Kadıköy Koşuyolu’nda bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını

Yangın, Kadıköy Koşuyolu’nda saat 01.00 sularında bir iş yerinde çıktı. Elektrik arızası ile alakalı olduğu anlaşılan yangına, iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.

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