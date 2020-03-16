Kadıköy’de koronaya karşı mobil belediyecilik

Kadıköy Belediyesi yeni tip korona virüsün yayılımını önlemek amacıyla yurttaşların kalabalığa girmemesi, toplu taşıma araç kullanımını azaltmak için mobil araçlarla belediyecilik hizmeti başlattı. Öte yandan yurttaşların yoğun olarak işlem yaptıkları müdürlüklerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılırken, 12 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel ile kronik hastalıkları olan personele 12 gün idari izin verildi.

Kadıköy Belediyesi 4 mobil araç ile sahada

Dünyayı etkileyen pandemik bir enfeksiyon olan yeni tip korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kadıköy Belediyesi hizmet noktalarını arttırma kararı aldı. Hasanpaşa’da bulunan belediye hizmet binasında verilen belediyecilik hizmetleri, yurttaşların daha az kalabalık ortamlarda bulunmaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, özellikle yaşlıların kalabalık ortamlara girmemeleri için mobil hale getirildi. Her gün 4 mobil araç ile öğleden önce ve sonra olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet verecek mobil araçlardan işlem yapılabilecek.Hizmet noktaları Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.