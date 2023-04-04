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Kadıköy'de kuran kursunun camlarını kıran kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı

04.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de kuran kursunun camlarını kıran kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Mühendis Sarı Ali Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın girişinde bulunan Kadıköy Müftülüğüne bağlı kuran kursunun önüne gelen bir kadın küfürler edip tekme atarak camları kırdı.

Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine kadın buradan ayrılırken, kuran eğitiminin verildiği Rasimpaşa İlim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Derneği yetkilileri polise şikayette bulundu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, olay anı apartmanda oturanların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, küfürlü konuşan kadının kursun camlarını tekme atarak kırması, apartman sakinlerinin de tepki göstermesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Kur'an kursu

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