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Kadıköy'de kuyumcu kuryelerini gasbeden şüphelilerin işlemleri sürüyor

02.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların yakalandıkları operasyon anına ait görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de silahla tehdit ettikleri iki kuyumcu kuryesine ait araçtaki altınları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince başlatılan incelemede, Fatih Kapalıçarşı'da altın ticareti yapan bir firmada görevli iki kuryeyi, bulundukları aracın önünü keserek gasbeden 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Küçükçekmece'de Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların yakalanma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Özel Harekat polislerinin, şüphelilerin bulunduğu iş yerine girdikleri anlar yer aldı.

Öte yandan, sorguları süren 6 zanlının yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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