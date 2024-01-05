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Kadıköy'de öğrencileri taşıyan servis minibüsünü kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!

05.01.2024 09:52 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de dün, içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de öğrencileri taşıyan servis minibüsünü kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti.

Şüpheli Tolga N'nin (34), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne CİMER müracaatı için gittiği öğrenilirken, burada yapılan üst aramasının ardından götürüldüğü polis merkezinde İstanbul Gasp Büro Amirliğince arandığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TUTUKLANDI!

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, daha önce psikolojik tedavi gördüğünü, öğrenci servisini de tedavi için Ankara'ya gitmek amacıyla kaçırdığını, çocukları görünce servis aracından indirdiğini, polisin takip ettiğini fark edince de aracı Pendik'te bırakıp otobüsle Ankara'ya gittiğini söylediği öğrenildi. Sorgulamasında 13 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinden sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

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