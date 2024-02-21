YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de otobüste yer isteyen kadına saldırmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy’de otobüste yer isteyen kadına saldırmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İHA İHA
21.02.2024 15:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de bindiği otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırıda bulunan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırgan hakimlik ifadesinde, “Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir” dedi.

Reyhan D.(39)’ Kadıköy’de dün akşam saatlerinde bindiği otobüste Muharrem B.’den çocuğunu kucağına almasını ve kendisine yer vermesini istemiş ve ardından yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Muharrem B., hakkında “Kasten yaralana” suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Muharrem B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCI TUTUKLANSIN DEDİ HAKİMLİK REDDETTİ

Muharrem B., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Muharrem B.’nin bakıma muhtaç tedavi gören küçük çocuğunun bulunması ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tutukluluk talebini reddetti. Hakimlik, adli kontrol kararı verilmesinin daha ölçülü olacağı kanaatiyle Muharrem B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

“BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR”

Muharrem B. hakimlik ifadesinde, “Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum 4 yaşındayken eşimle ayrıldık, oğlum ile birlikte kalıyoruz. Oğlum psikiyatri tedavisi görmektedir, bakıma muhtaçtır. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy’de dairede çıkan yangın korkuttuKadıköy’de dairede çıkan yangın korkuttu
Odunpazarı şehidini unutmadıOdunpazarı şehidini unutmadı
Bursa'da okul servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıBursa'da okul servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Çarşamba

Özge eczanesi
Buyukcekmece
Başak eczanesi
Basaksehir
Pamuk eczanesi
Kadikoy
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Sahil eczanesi
Kadikoy
Okyanus eczanesi
Eyup
Onur eczanesi
Pendik
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.