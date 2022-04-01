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Kadıköy'de refüje çarpan otomobil takla attı

01.04.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle Bostancı ayrımı bir süre trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - D-100 karayolu Kadıköy istikametinde ilerleyen bir otomobil refüje çarparak takla attı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 BDZ 182 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Bostancı ayrımında refüje çarptı. Takla atan otomobil ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın içindeki iki kişi olay yerindeki muayenelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Bostancı ayrımı bir süre trafiğe kapatıldı.

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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