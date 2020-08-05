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Kadıköy’de sanat, açık havada sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kadıköy’de başlatılan “Sanat Park’ta” Festivali ile vatandaşlar açık havada sanatla buluştu.

Kadıköy’de başlatılan “Sanat Park’ta” Festivali ile vatandaşlar açık havada sanatla buluştu. Sosyal mesafeli festivalin açılış organizasyonunda usta tiyatrocu Genco Erkal, sanatseverler karşısında performans sergiledi. 27 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalin gelirleri ise sanatçılara ve festivale katılan ekiplere verilecek. Açık havada düzenlenen etkinlik havadan görüntülendi.
Kadıköy Belediyesi, korona virüs pandemisi sürecinde zor günler geçiren sanat dünyasına destek olabilmek ve sanatseverleri sanatla buluşturmak amacıyla “Sanat Parkta” adlı konser ve tiyatro etkinliklerine başladı. 4 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da yapılacak olan “Sanat Parkta” festivali açık havada sanat ile vatandaşları bir araya getirdi. Festivalin açılışını usta tiyatrocu Genco Erkal, Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla yaptı. Vatandaşlar, açık havada düzenlenen tiyatro oyununu keyifle izledi. Etkinlikte aynı zamanda sosyal mesafeye dikkat etme amacıyla yan yana olan beyaz renkli ikişer koltuklar boş bırakılırken, mavi koltuklar seyircilere ayrıldı. 27 Eylül tarihine kadar sürecek festivalin gelirleri ise sanatçılara ve festivale katılan ekipleri verilecek.
Sanat Parkta Festivali hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Pandemi döneminde hem tiyatroculara bir nefes aldırmak, hem de Kadıköylülere bir nefes aldırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım bu etkinliğimize gelenler mutlu olurlar. Herhangi bir hastalıkla karşılaşmazlar, zaten karşılaşma ihtimalleri pek yok. Sağlık Bakanlığının, bilim kurulunun bize vermiş olduğu talimatla, bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptık. İki beyaz boş bir mavi dolu şeklinde de Kadıköy’ün renklerini temsilen böyle bir uygulamaya geçtik. Umarım Eylül’ün sonuna kadar sürecek bu etkinlik Kadıköylülere bir nefes aldırır” dedi.
Tiyatro izlemeye gelen bir vatandaş, “Gayet güzel. İlk etkinlik zaten. Çok güzel geçeceğine de eminin. Hava da çok güzel” dedi.
Tiyatro izlemeyi özlediğini belirten bir vatandaş ise, “Bugün Genco Erkal’ı izlemeye geldim mutluyum. Sosyal mesafeli bir tiyatro olacağı için de sevinçliyim. Bugün hava da güzel, esiyor güzel bir gün. Özlemiştik tiyatroyu. Teşekkür ederiz Kadıköy Belediyesi’ne” şeklinde konuştu.
Açık havada düzenlenen etkinliklerin salgın döneminde daha uygun olabileceğini belirten bir vatandaş, “Tiyatroya gelmeyi çok özledim. İyi ki bu akşamı organize ettiler. Açık hava olduğu için gayet uygun” diye konuştu.
Açık havada düzenlenen “Sanat Parkta” etkinliği ve tiyatroya katılanlar drone ile havadan görüntülendi.

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