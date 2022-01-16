Kadıköy'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan, aşırı süratli ve makas atarak ilerlediği öne sürülen 34 DVZ 730 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği ve ağaç devrilirken otomobil takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, beraberinde bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle sahil yolu Bostancı istikameti trafiğe kapandı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, araçtan sızan yakıt ve yağın belediye yol bakım ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

