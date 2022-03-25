Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de taksiciyi darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir taksicinin darbedildiği anlara ait yayımlanan haberlerin ardından, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından görüntülerde yer alan kişinin kullandığı aracın plaka bilgileri ve kimliği tespit edildi.

Polis ekiplerince ikametinin önünde gözaltına alınan Ö.C.K. (42) hakkında "mala zarar verme" suçundan yapılan işlemin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

