Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de taksiciyi darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir taksicinin darbedildiği anlara ait yayımlanan haberlerin ardından, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından görüntülerde yer alan kişinin kullandığı aracın plaka bilgileri ve kimliği tespit edildi.
Polis ekiplerince ikametinin önünde gözaltına alınan Ö.C.K. (42) hakkında "mala zarar verme" suçundan yapılan işlemin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz