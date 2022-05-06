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Kadıköy'de taksilere yönelik trafik denetimi yapıldı

06.05.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de taksilere yönelik trafik denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde taksilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat, trafik sigortası ve muayene belgelerini kontrol etti.

Kontrollerde, belgelerinde eksiklik olan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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