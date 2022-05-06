Kadıköy'de taksilere yönelik trafik denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde taksilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat, trafik sigortası ve muayene belgelerini kontrol etti.

Kontrollerde, belgelerinde eksiklik olan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz