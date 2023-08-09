YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de tasmasız köpek dehşeti kamerada

Kadıköy’de tasmasız köpek dehşeti kamerada

09.08.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de tasmasız gezdirilen köpek, sahilde sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı.

Kadıköy’de tasmasız köpek dehşeti kamerada

Olay, sabah saatlerinde Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Mehmet B.’nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İrtem ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KÖPEĞİ ZORLA KURTARDILAR

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, İrtem’in kucağında olan köpeğe saldırıyor. Yere düşen İrtem’in yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Bir vatandaşın köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor.

El ve kol bölgesinden yaralanan Nuriye İrtem İskele Polis Merkezi’ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren Mehmet B.’den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin’de 60 bin adet yavru alabalık derelerle buluştuArtvin’de 60 bin adet yavru alabalık derelerle buluştu
21 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi21 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Mut’ta Antep fıstığı hasadı başladıMut’ta Antep fıstığı hasadı başladı
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
06:00
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Flora eczanesi
Atasehir
Mustafa avci eczanesi
Kagithane
Güneş gören eczanesi
Sile
Cadde eczanesi
Avcilar
Büyük eczanesi
Sancaktepe
Aslihan eczanesi
Beylikduzu
İnönü şifa eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...

Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.