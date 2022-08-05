Kadıköy'de temizlik görevlisinin darbedilme anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir kişinin gezdirdiği köpeğine toz geldiği iddiasıyla temizlik görevlisini darbetme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Caferağa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde temizlik yapan A.Ç, kaldırımda gezdirdiği köpeğine toz geldiğini öne süren bir kişi tarafından darbedildi.

Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, burnunun kırıldığı öğrenilen A.Ç. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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