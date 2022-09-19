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Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

19.09.2022 06:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde yolcu almak için yolun sağ tarafına yanaşan ticari taksiye, otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bağdat Caddesi'nde ilerleyen 34 TED 82 plakalı ticari taksi, yolcu almak için sağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CZY 435 plakalı otomobil duramayarak ticari taksiye arkadan çarptı. Ticari taksi de kazanın etkisiyle savrularak park halindeki bir otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, taksiye binmeye çalışan 1 kişi ve ticari taksiye çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi

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