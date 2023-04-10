YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy’de trafik kazası: 5 yaralı

10.04.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de sahil yolunda bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kadıköy’de trafik kazası: 5 yaralı

Olay saat 23.00 sularında Suadiye Mahallesi, Plaj Yolu Sokak ile sahil yolunun kesiştiği yerde meydana geldi. İddiaya göre 34 DRE 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-5’te makas atarak ilerleyen sürücü kameradaE-5’te makas atarak ilerleyen sürücü kamerada
Dağ keçileri yerleşim alanına kadar indiDağ keçileri yerleşim alanına kadar indi
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralıSamsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:27
Öğle
13:11
İkindi
16:50
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Pazartesi

Esra eczanesi
Kadikoy
Derman eczanesi
Sultanbeyli
Özsoy eczanesi
Bagcilar
Aydin eczanesi
Bagcilar
Mumcu eczanesi
Sisli
Beyza onarer eczanesi
Arnavutkoy
Organik eczanesi
Gaziosmanpasa
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.