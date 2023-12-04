YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye 4 bin 936 lira ceza kesildi

Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye 4 bin 936 lira ceza kesildi

04.12.2023 08:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta bir sürücünün D100 Karayolu Göztepe mevkisinde hızla arka arkaya şerit değiştirip trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimliği belirlenen sürücü A.T. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yakın takip" maddeleri uyarınca toplam 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.

A.T, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem için emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulamasıBalıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulaması
Deprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin ettiDeprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin etti
Kazada yola devrilen elektrik direğini el birliğiyle kaldırıp böyle taşıdılarKazada yola devrilen elektrik direğini el birliğiyle kaldırıp böyle taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy para cezası

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Aralık Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
12:59
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Pazartesi

Baran eczanesi
Fatih
Istanbul ecz-optik eczanesi
Kagithane
Güneş gören eczanesi
Sile
Üstün eczanesi
Kucukcekmece
Nihal eczanesi
Kadikoy
Lokum eczanesi
Kadikoy
Kaya eczanesi
Sultangazi
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.