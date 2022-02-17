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Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

17.02.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de dört aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Göztepe mevkisinde Harem istikametine giden 34 EG 3409 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 06 BJ 1321 plakalı hafif ticari araçla, ardından 34 HJ 3496 plakalı İETT otobüsü ve 34 CSN 381 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Muharrem G. ve bir yolcu panelvanda sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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