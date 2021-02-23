Kadim Aşiretler Federasyonundan MHP’ye ziyaret

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ve üst kurul üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp’ı ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp’ı makamında ziyaret eden Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, tek gayelerinin Van’ı hak ettiği yere getirmek olduğunu ifade etti. Van için herkesin işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, “Valiliğimizle, güvenlik güçlerimizle, STK’larımızla, siyasi partilerdeki arkadaşlarımızla ilimiz için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Herkeste devletine bağlı, devletinin bekasını düşünen, bayrağını düşünen ve başka ülkesi olmayan insanlardır. Bizim federasyonumuzun kurulma amaçlarından birisi de budur” dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise “Öncelikle partimizi ziyaret etmenizden dolayı çok onur duyduğumu belirtmek isterim. Federasyonunuzun Van ilimiz için yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



